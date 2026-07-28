Мъж заля с бензин жена си край Варна и я запали: Жената е с 90 % изгаряния

Пиксабей

Същинска трагедия се е разиграла късно вечерта в понеделник в село Медовец, община Дългопол. Сигнал за случилото се е постъпил малко след полунощ на 28 юли 2026 година от болничното заведение, в което е настанена пострадалата. 48-годишен мъж е задържан, след като по данни на разследването е залял съпругата си с бензин и я е подпалил, научи Блиц.

От Окръжната прокуратура във Варна потвърдиха , че срещу него е повдигнато обвинение за опит за умишлено убийство, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за пострадалата начин.

Пострадалата е 48-годишна, а задържаният е съпругът ѝ също на 48 години. Семейството доскоро е живяло във Франция, където мъжът е работел в строителството, а наскоро се е завърнало в България.

В хода на работата по случая до момента са събрани данни за това, че след като мъжът употребил значително количество алкохол през вчерашния ден, между него и жена му възникнал скандал. След това 48-годишният обвиняем залял със запалителна течност пострадалата и я запалил.

Малко след това се уплашил от случилото се, вкарал я в банята и се опитал да изгаси пламъците, но пораженията вече били фатални.

В резултат тя получила сериозни изгаряния, настанена е за лечение в болнично заведение с опасност за живота.

Работата по доказване и документиране на престъплението продължава под ръководството и надзора на прокурор от Окръжна прокуратура - Варна. В съда предстои да бъде внесено искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

По данни на близките жената е с над 90% изгаряния по тялото. Тя е настанена в изключително тежко състояние, а лекарите се борят за живота ѝ.

Двамата имат две деца – 18-годишна дъщеря и 12-годишен син, роден по време на престоя им във Франция.

Очаква се прокуратурата да поиска налагането на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, след като обвиняемият бъде задържан за срок до 72 часа.

Редактор "Екип на Петел",

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