Мъж запали склада на шефа си, не му платил за 5 дни

Кадър БТВ

Мъж, работещ във фабрика в Китай, е подпалил склад на предприятието, след като не получил дължимото си възнаграждение в размер на 2000 юана (приблизително 245 евро). Пожарът, разпалван от вятъра, е причинил сериозни щети, като първоначалните оценки сочат материални загуби за около 4 милиарда юана.

Инцидентът е станал в квартал Хуей’ан в град Куанчжоу, провинция Фудзиен. Мъжът не е получил дневната си надница от 400 юана в продължение на пет дни. Останал без средства малко преди Нова година и принуден да спи под мост, той подпалил района в близост до склада на фабриката, предаде Haberler, цитира БТВ.

Пламъците бързо са обхванали складовата база. На място са изпратени множество противопожарни екипи, които са се включили в гасенето, но съоръжението е претърпяло тежки поражения. Според първоначалните оценки щетите възлизат на около 4 милиарда юана (приблизително 488 000 000 евро).

Заподозреният е задържан от полицията, като срещу него е започнато разследване по обвинения в палеж и причиняване на значителни обществени щети. Властите извършват техническа експертиза на мястото на пожара. Случаят отново поставя въпроса за заплащането и условията на труд.

