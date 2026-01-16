Снимка: Пиксабей, илюстративна

Мъж заплаши с нож дъщерята на приятелката си в Годеч.

Сигналът за инцидента е подаден на 15 януари, съобщават от полицията.

Младата жена е заявила, че не е пострадала физически, отказала е медицински преглед.

Мъжът е задържан, а по случая е регистрирана преписка.

