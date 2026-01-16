Мъж заплаши с нож дъщерята на приятелката си в Годеч
16.01.2026 / 12:11 0
Снимка: Пиксабей, илюстративна
Мъж заплаши с нож дъщерята на приятелката си в Годеч.
Сигналът за инцидента е подаден на 15 януари, съобщават от полицията.
Младата жена е заявила, че не е пострадала физически, отказала е медицински преглед.
Мъжът е задържан, а по случая е регистрирана преписка.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!