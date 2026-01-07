реклама

Мъж заплаши жена си, че "ще ѝ извади душата и изтръгне гръкляна"

07.01.2026 / 11:30 0

Пиксабей

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 46-годишен мъж, заканил се с убийство на жената, с която живее.

На 2 януари 2026 г. в гр. София обвиняемият М.С. се заканил с убийство на жената, с която живее, като й казал: "ще ти размажа черепа в стената, ще ти извадя душата и ще ти изтръгна гръкляна“. Докато я заплашвал, той я притискал към стената. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

М.С. е осъждан и е бил задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража“. Състав на съда е наложил на М.С. най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд, предаде Фокус.

