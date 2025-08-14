Мъж заплаши жена си с убийство и отведе петте им деца

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Мъж заплашва жена си с убийство и отведе петте им деца в Шуменско, съобщиха от полицията.

Сигналът за насилието е подаден на 13 август вечерта. След скандал в частен дом в село Добри Войниково 40-годишният мъж е отправил закани и заплахи към 35-годишната си съпруга за убийство.

Мъжът е взел две от децата им и е напуснал жилището. По-късно е отишъл в дома на родителите на жената в село Байково, откъдето е взел другите им три деца и се отправил в неизвестна посока, съобщава Дарик.

Той е бил задържан няколко часа по-късно. Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата.

