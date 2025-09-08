Мъж заседна в асансьор в Германия за 4 дни без храна и вода

снимка pexels

Възрастен мъж по чудо оцеля, след като остана заклещен в асансьор в продължение на четири дни. За това съобщава Radio RST.

Инцидентът се случва в град Оснабрюк в Германия. Пострадалият е спасен благодарение на сина си, който се е притеснил, че баща му не отговаря на обажданията му, и се обадил на полицията.

Така полицията отива на адреса на изчезналия, отваря врата на входа и чуват стонове, идващи от асансьора. Спасителите отварят кабината и намират мъжа в крайна степен на дехидратация.

Оказало се, че мъжът е заседнал в асансьора поради изгорял предпазител. В резултат на това не само вратите на кабината се блокират, но и бутонът за спешно повикване спира да работи. За да има повече въздух в кабината, пострадалият частично разбил вратата, но не успял да излезе сам.

Пострадалият е откаран в болница, предаде бТВ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!