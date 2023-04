Мъж застреля 20-годишна жена, паркирала погрешка на частна алея в Ню Йорк

Кадър GoFundMe

Жена беше застреляна в щата Ню Йорк, след като приятел отби в грешна алея, предаде BBC. Кейлин Гилис беше с още трима души в щата Ню Йорк в събота.

Те случайно влязоха в алеята на Кевин Монахан в град Хеброн, казват от полицията.

Докато шофьорът си тръгвал, 65-годишният г-н Монахан открил огън по превозното средство, улучвайки г-жа Гилис, предаде Актуално.

„Това е много тъжен случай. Млади хора са търсили къщата на приятел и са се озовали в къщата на този човек, който е решил да излезе с огнестрелно оръжие срещу тях“, каза шерифът на Вашингтон Джефри Мърфи на пресконференция. Районът е селски и алеите са слабо осветени през нощта. Никой от групата не е излязъл от превозното средство или се е опитал да влезе в къщата на г-н Монахан, преди той да открие огън, каза г-н Мърфи.

