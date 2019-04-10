Мъж застреля пастирско куче

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Малко след 09:30 часа вчера в полицейското управление във Велики Преслав бил приет сигнал, че жител на село Риш убил пастирско куче, собственост на 32-годишна жена, предаде новини.бг.

Към адреса бил насочен полицейски екип. Изяснено било, че 69-годишният К.Ж. прострелял с пневматична пушка кучето.

По негови данни това е станало след като кучето, което преминавало с овцете покрай къщата му в края на селото, разкъсало и убило котката му. Извършен бил оглед, образувано е досъдебно производство за причиняване на смърт на гръбначно животно.

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