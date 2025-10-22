Мъж застреля пуснат питбул без каишка, затичал се към него
Пиксабей
Софиянец застреля питбул при разходка в село Косача
Вчера вечерта около 18:00 часа в село Косача, община Радомир, се разигра инцидент, при който 63-годишен жител на София простреля куче порода питбул. Случаят е потвърден от пресцентъра на ОДМВР – Перник.
Как се стигнало до стрелбата
Мъжът разхождал своето домашно куче на повод, когато към тях се затичало друго куче – питбул, без стопанин на видно място. Според изяснените до момента обстоятелства, вероятно от страх за живота си и за защитата на своя питомец, столичанинът извадил законно притежавания си пистолет и стрелял по животното. Питбулът починал на място.
Действията след инцидента
Веднага след стрелбата, мъжът позвънил на телефон 112 и останал на мястото на инцидента, като оказал пълно съдействие на пристигналите полицаи. Животното е откарано за аутопсия, а оръжието – иззето като доказателство.
Полицейски мерки и разследване
63-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа по полицейска мярка. Срещу него е образувано бързо производство под надзора на прокуратурата, което продължава към момента.
