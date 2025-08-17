Мъж застреля съпругата си в Пловдив

снимка Булфото

Криминално проявен мъж е прострелял смъртоносно съпругата си - на 37 години, а след това е направил опит да сложи сам край на живота си със същото оръжие, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Пловдив.

Сигналът е получен около 17:10 часа днес. Разследващи от полицията изясняват обстоятелствата около престъплението, което е било извършено на ул. "Кедър" в пловдивския квартал "Столипиново".

Извършителят е откаран в болница за оказване на спешна медицинска помощ. Местопроизшествието е запазено и са предприети действия за установяване на цялата фактическа обстановка около случилото се.

Уведомена е Окръжна прокуратура - Пловдив, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!