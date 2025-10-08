Мъж живее в нечовешки условия и тормози съседи

Редактор: Недко Петров

Мъж превърна апартамента си в София в сметище и създава проблеми на живущите в кооперацията. Съседи се оплакаха, че са подали сигнал в общината, но засега никой не се е отзовал, за да реши проблема.

Живее на четвъртия етаж вътре при нечовешки условия. Апартаментът е превърнат в сметище, има плъхове, дървеници, целия ход е пламнал и не можем да се оправим. Има близки, но не се грижат за него. За мен обаче това е човешка трагедия, и за него, и за нас, заяви комшийката госпожа Михайлова.

Друг нейн съсед пък призна, че е запушил тиксо всички дупки в блока, защото, през тръбите, щранговете и вентилаторите идва отвратителна миризма.

Другото нещо е, че пуснахме сигнал за бедстващ човек в общината. Казаха, че ще реагират в едноседмичен срок, но абсолютно нищо не се е предприело. Никой не е идвал, никой не се ое баждал. Смятаме да направим подписка и да подадем нов сигнал, добави пред Нова Тв мъжът.

