Мъжът, блъснал кола и ранил жена на "Цариградско шосе", е бил с 1,89 промила

12.12.2025 / 18:13 2

кадър: Фейсбук, Н. Тодоров

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 32-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол и причинил телесна повреда на жена при катастрофата на бул. „Цариградско шосе“, която стана тази нощ.

На 12 декември около 3:41 часа обвиняемият шофирал лек автомобил по бул. "Цариградско шосе", когато изгубил контрол над колата и блъснал движещия се пред него лек автомобил. Инцидентът е станал в района на моста на алея „Яворов“.

Вследствие на катастрофата по непредпазливост е нанесена средна телесна повреда на жена. Тя е получила травма на главата и счупване на ребра.

Мъжът е шофирал автомобила с концентрация на алкохол в кръвта от 1,89 промила, предаде бТВ.

По случая се води досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане за постоянното му задържане.

 

kjk (преди 7 минути)
Рейтинг: 162285 | Одобрение: 17820
Мисли си че,като е на три ракии е станал безсмъртен!!!;):errm:Болест
blazer (преди 14 минути)
Рейтинг: 6819 | Одобрение: 1334
Е добре де, няама ли да спрат да карат пияни!

