Мъжът от сблъсъка с Мирчев: Искам извинение от него, други претенции нямам

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„Искам извинение от Ивайло Мирчев във връзка със случилото се и със задържането ми. Други претенции нямам.“ Това заяви Димитър Давидов - доставчикът на храна, който беше задържан след спор с депутата Ивайло Мирчев.

Той обяви, че след инцидента не е бил търсен от Мирчев, предаде "Дарик".

Мъжът посочи още, че не е напускал работното си място.

По думите му сам е отишъл в 04 РУ-СДВР, след като работодателят му се свързал с него и му казал, че е обявен за национално издирване.

„Отидох да разкажа какво се е случило, но бях задържан. Няколко часа след задържането ми бях прегледан. Аз бях на работа и няма как да съм употребил алкохол, докато работя“, заяви той.

На въпрос защо не е изчакал органите на реда, а е тръгнал, въпреки че Ивайло Мирчев е бил пред него, той отговори:

„Аз все още бях на работа. За мен работният ден не беше приключил. Това ме притесняваше.“

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че при положение че не е имало инцидент или пътнотранспортно произшествие, мъжът не е бил длъжен да остава на мястото.

Костадинов посочи, че всяко закъснение струва пари на доставчиците на храна.

„Вие не знаете какви са заплатите на тези хора. Това, което е направил Мирчев, е коствало пари на този работник. Извинението е най-малкото. Той трябва да си подаде оставката и да напусне българската политика. Това е пореден случай на човек, който е във властта, срещу един обикновен български работник, който иска единствено извинение“, каза той.

Костадинов обяви, че Софийският градски съд е отменил наложената парична гаранция на доставчика.

Редактор "Екип на Петел",

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