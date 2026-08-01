Мъже с фадрома опитаха да нахлуят в бус в Бургас, изсипва се полиция

Кадър Фб

Какво точно се е случило в Бургас - засега остава неясно. Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показват последствията от инцидент с тежка строителна техника в Бургас, последван от напрежение между участници и сериозно полицейско присъствие.

По информация, публикувана от потребител в интернет, става дума за пътнотранспортно произшествие между фадрома и челен товарач. От наличните кадри обаче не може да се установи кога и къде точно е настъпил сблъсъкът, нито каква е причината за него.

Единият клип показва двете тежки машини след инцидента. На втори видеозапис се вижда как няколко мъже отварят страничната врата на бус и нахлуват вътре. Какво се случва след това и каква е причината за действията им не става ясно от кадрите, уточнява Glasnews.

Трето видео показва, че на мястото са пристигнали множество полицейски екипи. Виждат се няколко патрулни автомобила и десетки служители на реда, които са се намесили след инцидента.

От видеата обаче не може да се установи дали има задържани, пострадали или извършени процесуално-следствени действия.

Авторът на публикацията описва случилото се с думите „ПТП между фадрома и челен товарач в Бургас. Някакви жътваро-мутренски драми от 90-те.“ Това е негов коментар към видеата и не представлява официално потвърдена информация.

Към момента няма официално съобщение от МВР по случая. Не е ясно какво е довело до напрежението, както и дали инцидентът е прераснал в саморазправа или става дума за друга ситуация.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!