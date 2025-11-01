Мъжемелачка се завръща в „Игри на волята“
Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ
Момиче от най-силната женска коалиция за всички сезони на "Игри на волята" - Полина Пелипенко излиза отново на Арената тази вечер в кастинг битка.
Миналата година – в сезон 6, тя бе взривила телевизионния ефир с думите: Мога да схрускам всеки хетеросексуален мъж, за да направя всичко, което искам.
Красавицата е пореден участник в „Игри на волята“. Занимава се с моделство и танци и обича света, благодарение на своята професия. Определя се като хищник, готов да схруска всяка жертва, дръзнала да се изправи на пътя ѝ.
Признава обаче, че има страх от насекоми.
Амазонката тази вечер ще се включи в оспорвана кастинг битка, която може да ѝ осигури място в звездния сезон на предаването.
На пътя на Пелипенко ще застане достоен съперник. Маркетинг специалистката Симона Георгиева ще опита да сбъдне дългогодишната си мечта и да се класира директно за осмия сезон на екстремното риалити. Ще успее ли да изненада опитната си опонентка?
В кастинг дуела участие ще вземе и колоритният борец Дино, който вчера извоюва ключова победа в елиминационния дуел срещу съплеменника си Дечо и двамата Феномени Николета и Кристиан. Той ще получи възможност да предположи кой ще бъде победителят в днешния сблъсък, а при успех Лечителите може да се сдобият с апетитна награда.
