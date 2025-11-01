Мъжемелачка се завръща в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Момиче от най-силната женска коалиция за всички сезони на "Игри на волята" - Полина Пелипенко излиза отново на Арената тази вечер в кастинг битка.

Миналата година – в сезон 6, тя бе взривила телевизионния ефир с думите: Мога да схрускам всеки хетеросексуален мъж, за да направя всичко, което искам.

Красавицата е пореден участник в „Игри на волята“. Занимава се с моделство и танци и обича света, благодарение на своята професия.​ Определя се като хищник, готов да схруска всяка жертва, дръзнала да се изправи на пътя ѝ.​

Признава обаче, че има страх от насекоми.

Амазонката тази вечер ще се включи в оспорвана кастинг битка, която може да ѝ осигури място в звездния сезон на предаването.

На пътя на Пелипенко ще застане достоен съперник. Маркетинг специалистката Симона Георгиева ще опита да сбъдне дългогодишната си мечта и да се класира директно за осмия сезон на екстремното риалити. Ще успее ли да изненада опитната си опонентка?

В кастинг дуела участие ще вземе и колоритният борец Дино, който вчера извоюва ключова победа в елиминационния дуел срещу съплеменника си Дечо и двамата Феномени Николета и Кристиан. Той ще получи възможност да предположи кой ще бъде победителят в днешния сблъсък, а при успех Лечителите може да се сдобият с апетитна награда.

