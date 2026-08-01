Мазут полепва по плажуващи по Южното Черноморие

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Продължават сигналите за замърсяване с мазут по плажовете на Южното Черноморие, след като в края на юни имаше много оплаквания за наличие на мазут.

Потребители в социалните мрежи отново предупреждават за открити следи от мазут на различни плажове у нас в последните дни на юли.

Репортер на "Дарик" посети къмпинг "Китен", който се намира близо до река Караагач и също видя наличие на мазут.

Туристи разказват, че след плажуване по телата им остават следи от мазут. Сигнали за замърсяване има от плажове в Синеморец, Созопол, Китен и Царево.

От РЗИ - Бургас предупреждават хората да избягват контакт с откритите по плажовете мазутени топчета. При попадане върху кожата те трябва незабавно да бъдат отстранени с вода и обикновен сапун, без използването на разредители или други химически препарати.

„Тези замърсявания трябва своевременно да бъдат отстранени от кожата, за да не се предизвика алергична реакция, особено при децата, които са по-чувствителни", посочи заместник-директорът на РЗИ – Бургас д-р Мариана Кофинова.

Междуинституционална проверка констатира, че няма разлив на гориво смазочни материали или нефт от плавателни съдове, закотвени в Бургаския разлив, това съобщиха на 23 юли от Областна администрация в Бургас.

Проверката бе извършена заради разпространена информация за наличие на мазут около Поморие и Сарафово вследствие на нефтени разливи в морето от закотвени кораби в Бургаския залив. Областният управител Дико Диков веднага сезира Морска администрация - Бургас да извърши проверка. При проверката е установено, че недалеч от кораба "Кайрос" има оцветяване на водата на места, които веднага са били третирани с разрешен за употреба дисперсант.

На 23 юли 2026 г., е била извършена повторна проверка. Обходът на акваторията е извършена със спасителния катер на Морска администрация, като отново са били обстойно огледани закотвените два кораба "Кайрос" и "Мириам В". Не са констатирани течове на гориво смазочни материали или нефт от плавателните съдове. Констатирано е още, че на "Кайрос" личат следи от ремонтна дейност.

Държавата, в лицето на Министерството на транспорта, е предприела всички мерки за свързване с корабособственика с цел разрешаване натрупаните проблеми покрай плавателния съд и недопускане на бъдещи проблеми, които да оказват неблагоприятно влияние върху туризма по Южното Черноморие.

Какво представлява мазутът и за какво се използва?

Мазутът е тежко, тъмно и гъсто течно гориво, което остава като остатъчен продукт след преработката на суровия петрол. Той е едно от най-тежките нефтени горива.

Мазутът се използва главно за отопление на големи промишлени предприятия, производство на топлинна и електрическа енергия в някои топлоелектрически централи и за гориво за кораби.

При изгаряне мазутът отделя серен диоксид, азотни оксиди, фини прахови частици и въглероден диоксид. По тази прична използването му е ограничено в много държави и постепенно се заменя с по-чисти горива.

При разливи в морето може да причини сериозно замърсяване. Понеже е много гъст и лепкав, той полепва по бреговете, скалите, птиците и морските животни и се почиства трудно.

Редактор "Екип на Петел",

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