Мазут замърси плажната ивица на Южното Черноморие и край Варна

снимка: МОСВ

Министерството на околната среда и водите, чрез своите регионални структури, предприе незабавни действия по постъпили сигнали за наличие на нефтопродукти по плажните ивици на българското Черноморие, съобщават от ведомството.

В РИОСВ – Бургас постъпиха 21 сигнала за наличие на мазутни замърсявания по плажовете по Южното Черноморие. Непосредствено след получаването им експерти на регионалната структура са извършили проверки на място съвместно с представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“. При проверките по плажните ивици експертите констатираха множество мазутни топчета, изхвърлени от морето. РИОСВ – Бургас издаде предписания към концесионерите на засегнатите плажове и до съответните общини за организация и незабавно почистване на плажните ивици, посочват от министерството.

Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория – Варна пък са извършили проверка по сигнал за замърсяване с нефтопродукти на плажната ивица в района на морски плаж „Романтика“ в к.к. Камчия, община Аврен.

При проверката е установено замърсяване на пясъчната ивица с изхвърлени от морето черни лепкави частици с твърда консистенция, различна големина и слаб мирис, характерен за нефтопродукти. При извършения оглед на място не е установен брегови източник на замърсяването.

На община Аврен се дават предписания за предприемане на необходимите действия по почистване на засегнатия участък.

От морските води в района са взети проби, които ще бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и летливи органични съединения.

Предварителните данни сочат, че е възможно замърсяването да е свързано с дейността на плавателни съдове. За постъпилите сигнали е уведомена Изпълнителна агенция „Морска администрация“ с цел предприемане на действия по компетентност за установяване на потенциалните източници на замърсяването.

МОСВ и неговите регионални структури продължават наблюдението на засегнатите участъци и ще информират обществеността за резултатите от извършените проверки и лабораторните анализи.

Редактор "Екип на Петел",

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