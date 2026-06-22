Мазутът на плаж в Камчия се оказа от стар разлив, изследват водата

снимка: МОСВ

До края на седмицата ще бъдат готови пробите за изследване на морската вода край плаж "Романтика" в курорта Камчия край Варна, където по плажната ивица бяха открити мазутни топчета. Това съобщи Явор Димитров, директор на Басейновата дирекция в морската столица.

Мазутните топчета са на пясъка на ограничен периметър, не става въпрос за масово замърсяване, каза Димитров, цитиран от Радио Варна. Той предполага, че мазутът е бил изпуснат от плавателен съд отдавна и разливът е стар, но теченията са го изкарали на брега сега.

Димитров уточни, че плажът ще бъде почистен със съдействието на община Аврен, а сигнали за други замърсявания по Северното Черноморие няма.

Редактор "Екип на Петел",

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