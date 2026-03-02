Кадър X

Френският нападател на Реал Мадрид Килиан Мбапе е диагностициран с разтежение на връзките на лявото коляно, съобщават от испанския клуб, но не уточняват колко време той ще се възстановява.

„След преглед на Килиан Мбапе, проведен от френски специалисти под наблюдението на медицинския екип на Реал Мадрид, беше потвърдено разтежение на връзки на лявото коляно, както и целесъобразността на консервативното лечение, на което се подлага в момента. Състоянието му ще бъде внимателно наблюдавано“, се казва в изявление на пресслужбата на Реал Мадрид.

Мбапе е участвал в 33 мача за Реал този сезон, като има 38 гола и 6 асистенции.

Реал със сигурност ще бъде без нападателя за първия мач от осминафиналите Шампионската лига срещу Манчестър Сити, посочва БТА.

27-годишният французин играе за Реал Мадрид от лятото на 2024-а. За 2025-a той е отбелязал 59 гола в официални мачове, изравнявайки рекорда на клуба за всички времена за една календарна година, държан преди това от португалския нападател Кристиано Роналдо.

