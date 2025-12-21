Мбапе изравни рекорда на Роналдо

кадър: Макс спорт

Реал Мадрид изпрати годината успешно и победи с 2:0 Севиля в последния мач за 2025 г. за двата отбора от 17-тия кръг на Ла Лига. Джуд Белингам откри за тима на Чаби Алонсо в 38-ата минута, а освен това изкара втори жълт и съответно червен картон за Маркао от андалусийци в 68-ата минута.

Килиан Мбапе пък удвои от дузпа в 86-ата минута. По този начин французинът се поздрави за 27-ия си рожден ден като изравни рекорда на Кристиано Роналдо от 2013 г., когато португалецът вкара 59 гола с екипа на мадридския гранд за една календарна година, предаде Спортал.

Сериозен принос за победата на Реал има и вратарят Тибо Куртоа, който отрази няколко опасни удара на противника, допуснати от неособено сигурната защита на домакините.

Победата за „лос бланкос“ означава, че разликата от лидера в класирането Барселона е вече само 1 точка – поне преди утрешното тежко гостуване на каталунците на Виляреал. Севиля пък игра доста силно и може да съжалява за пропуснатите положения, като засега заема временното 9-о място в средата на таблицата.

Напоследък „лос бланкос“ играе повече от успешно срещу този съперник, като няма загуба в последните 13 мача срещу андалусийци и има цели 11 успеха и само 2 равенства. Севиля за последно спечели срещу Реал чак през 2018 г. "Лос бланкос" не са губили на "Бернабеу" от андалусийци от далечната 2008 г.

Чаби Алонсо днес няма да може да използва контузените Федерико Валверде, Едер Милитао, Трент Александър-Арнолд и Дани Карвахал. Браим Диас пък е на Купата на африканските нации.

Така наставникът на Реал логично прави доста промени в сравнение със срещата за Купата на краля през седмицата. Само Килиан Мбапе, Арда Гюлер, Дийн Хаусен и Фран Гарсия запазват местата си. Бразилците Винисиус Жуниор и Родриго се завръщат сред титулярите и ще играят по двата фланга в атака. В средата на терена отново стартират Джуд Белингам и Орелиан Чуамени, а на вратата отново е Тибо Куртоа.

