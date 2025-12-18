Мбапе на 2 гола от рекорд на Роналдо

Кадър Youtube

Френската суперзвезда на Реал (Мадрид) Килиан Мбапе е на 2 гола от рекорд на Кристиано Роналдо за вкарани голове за Реал за календарна година.



През 2013 година португалецът вкара 59 гола за Реал.



Мбапе вкара две попадения на третодивизионния Талавера за успеха с 3:2 на 1/16-финалите в турнира за Купата на Краля в Испания, като има вече 57 гола за 2025 година за Реал.



Реал има още един мач тази година. Двубоят е срещу Севиля в Ла Лига, допълва Фокус.



Общо – за Реал и за националния тим на Франция Мбапе има вече 66 гола за годината - 59 за Реал и 7 за Франция.

