Мбапе отново вкара 2 гола и подгони Меси

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Мач за историята се игра на Мондиала.

Франция победи убедително Ирак с 3:0 във втория мач за двата отбора от група "I" на Мондиал 2026. Килиан Мбапе откри за "петлите" в 14-ата минута в своя мач номер 100 в националния отбор, а пак той се разписа в 54-ата минута, като така вече има 4 гола на сегашните световните финали и общо цели 16 на най-големия футболен форум. По този начин звездата на Реал Мадрид се изравни по голове на Мондиали с Мирослав Клозе и изостава само от Лионел Меси, който вече е с 18 попадения и само часове по-рано счупи рекорда на германеца.

Усман Дембеле пък също отбеляза за "петлите" в 66-ата минута и оформи крайния резултат. В обичайния си отличен стил се отличи и Майкъл Олисе, който направи две асистенции, пише Спортал.бг.

Двубоят се игра на "Линкълн Файненшъл Фийлд" във Филаделфия и бе белязан още от безпрецедентно дългото забавяне на второто полувреме на мач от световно първенство. Играта не бе подновена цели два часа, като в 03:00 часа българско време срещата отново продължи. Голямото прекъсване бе заради силната гръмотевична буря над града и протоколите за безопасност, които спазва ФИФА при подобни метеорологични условия. Дори и тази екстремна ситуация обаче не спря момчетата на Дидие Дешан, които вече със сигурност ще играят на елиминациите с втората си поредна победа в групата.

Редактор "Екип на Петел",

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