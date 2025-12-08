Мбапе със счупен пръст на ръката, но излиза срещу Манчестър Сити в Шампионската лига
Кадър Youtube
Нападателят на Реал Мадрид - Килиан Мбапе, си счупи пръст на лявата ръка по време на загубата с 0:2 от Селта Виго в 15-ия кръг на испанското първенство, според COPE.
Нападателят е получил контузията в края на първото полувреме след сблъсък със защитника Оскар Мингеза, посочва БТА.
Той продължи да играе, след като лекарите превързаха пръста му.
26-годишният французин ще играе срещу Манчестър Сити в шестия кръг на Шампионската лига.
Мачът ще се проведе в сряда, 10 декември. Началният час е 22:00 ч.
Мбапе е изиграл 21 мача за Реал Мадрид във всички състезания през сезон 2025/26, отбелязвайки 25 гола и давайки 4 асистенции.
