Мбапе ще е в състава на Реал за двубоя с Барселона в неделя

Старши треньорът на Реал Мадрид Чаби Алонсо обяви след класирането на отбора за финала за Суперкупата на Испания, че Килиан Мбапе в петък ще пътува за Джеда, за да може евентуално да вземе участие във финала срещу Барселона, който е в неделя.



“Мбапе ще пътува в петък и ще видим дали е в състояние да играе в неделя във финала", коментира Алонсо, допълва Фокус.



Според информацията “The Athletic", през последните дни французинът е работил с физиотерапевтите на клуба, за да подобри състоянието на лявото си коляно, което все още е подуто. Въпреки че намерението не е да го претоварват, разчитайки на алтернативите, с които разполага Чаби Алонсо, клубът ще се опита да позволи неговото присъствие в мача срещу Барселона.



Реал и Барса се изправят един срещу друг на финала в неделя от 21:00 часа. Миналата година двата тима отново играха на финала, тогава "каталунците победиха с категоричнто 5:2 и се поздравиха с трофея.

