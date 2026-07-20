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Мбапе стана голмайстор на Световното първенство по футбол

20.07.2026 / 02:07 0

Кадър БНТ

Французинът Килиан Мбапе стана голмайстор на XXIII Световно първенство по футбол. Той завърши шампионата с 10 гола, предава БТА.

Втори с осем попадения остана Лионел Меси от Аржентина, следван от англичанина Джуд Белингам и норвежеца Ерлинг Холанд с по седем.

Класиране при голмайсторите на световното първенство по футбол:

10 гола: 
Килиан Мбапе (Франция)

8 гола: 
Лионел Меси (Аржентина)

7 гола:
Джуд Белингам (Англия)
Ерлинг Холанд (Норвегия)

6 гола:
Усман Дембеле (Франция)
Хари Кейн (Англия)

5 гола:
Микел Оярсабал (Испания)

4 гола:
Хулиан Киньонес (Мексико)
Исмаила Сар (Сенегал)
Винисиус (Бразилия)

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