Мбапе стана голмайстор на Световното първенство по футбол

Кадър БНТ

Французинът Килиан Мбапе стана голмайстор на XXIII Световно първенство по футбол. Той завърши шампионата с 10 гола, предава БТА.

Втори с осем попадения остана Лионел Меси от Аржентина, следван от англичанина Джуд Белингам и норвежеца Ерлинг Холанд с по седем.

Класиране при голмайсторите на световното първенство по футбол:

10 гола:

Килиан Мбапе (Франция)

8 гола:

Лионел Меси (Аржентина)

7 гола:

Джуд Белингам (Англия)

Ерлинг Холанд (Норвегия)

6 гола:

Усман Дембеле (Франция)

Хари Кейн (Англия)

5 гола:

Микел Оярсабал (Испания)

4 гола:

Хулиан Киньонес (Мексико)

Исмаила Сар (Сенегал)

Винисиус (Бразилия)

Редактор "Екип на Петел",

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