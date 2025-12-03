Мбапе върна Реал Мадрид към победите

кадър: Макс спорт

Реал Мадрид се върна към победите и спечели с убедителното 3:0 в гостуването си на Атлетик Билбао в мач от междинния 15-и кръг в Ла Лига, игран на "Сан Мамес". Над всички на "Катедралата" бе Килиан Мбапе, който се разписа на два пъти с красиви удари от дистанция (7', 59'), а освен това френската звезда асистира и за попадението на сънародника си Едуардо Камавинга в 43-ата минута. По този начин след днес Мбапе вече има 16 гола в първенството. Ключови за успеха на Реал бяха и две отлични намеси на стража Тибо Куртоа при резултат 0:1 за гостите.

Така тимът на Чаби Алонсо сложи край на серията от три поредни равенства и отборът се намира само на точка от лидера Барселона. Атлетик Билбао пък остава на 8-а позиция с 20 точки, като играта на баските продължава да е на приливи и отливи, като отборът има три загуби в последните 5 двубоя.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 20 април 2025 г. в мач от Ла Лига, в който Реал Мадрид победи с 1:0, а преди това баските се поздравиха с домакински успех с 2:1. Иначе в последните пет срещи между двата отбора преди днес "кралете" имаха предимство с три победи, едно равенство и едно поражение.

Наставникът на Атлетик Билбао Ернесто Валверде трябваше да се справя без няколко ключови играчи. Иняки Уилямс бе контузен, а полузащитникът Ойхан Сансет - наказан, като и двамата пропуснаха двубоя. Заради положителна допинг проба не игра и защитника Йерай Алварес, Така баските разчитаха на Горка Гурусета в предни позиции, а зад него действаха Алекс Беренгер, Микел Яурегизар и голямата звезда на отбора Нико Уилямс.

"Лос бланкос" също имаха проблеми с контузии. Даниел Карвахал, Ферлан Менди, Дейвид Алаба и младият Дийн Хаусен бяха извън строя поради травми.

