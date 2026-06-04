Мечка e атакувала горски служител в Словакия

Снимка Пиксабей

Поредна опасна среща между мечка и човек е регистрирана в Словакия. Инцидентът е станал в четвъртък, 4 юни, в Сестрчската долина край село Липтовска Анна - район, който свързва Липтов с Орава.

Нападението е било в ранните сутрешни часове. Мечката е атакувала 37-годишен мъж, горски служител.

Според информация от един от спасителите, пристигнали на място, мъжът е паднал от десетки метри заедно с мечката. След падането животното продължило нападението. След това си е тръгнало.

Говорителката на въздушната спасителна служба Air-Transport Europe Зузана Хопякова съобщи пред tnlive.sk, че нападението е станало в изключително труднодостъпен терен.

Заради ниска облачност хеликоптерът не е успял да достигне до пострадалия. Спасителите са стигнали до него пеша и са го пренесли на носилка до линейката.

„Малко преди 9:00 ч. изпратихме линейка при пострадалия. След първоначален преглед и оказване на помощ парамедиците транспортираха 37-годишния мъж с травма на рамото до болницата в Липтовски Микулаш“, потвърди Петра Климешова, говорителка на Оперативния център на Спешната медицинска помощ.

Мариа Поханкова Захатланова, говорителка на Регионалната дирекция на пожарно-спасителната служба в Жилина, съобщи пред TASR, че малко преди 9:00 ч. пожарникари от Липтовски Микулаш са били изпратени да помогнат на спасителите при евакуацията на горския работник, нападнат от мечка.

„Екипът се придвижи пеша до пострадалия в труднодостъпен терен и го транспортира с носилка до автомобила на Спешната медицинска помощ“, уточни Поханкова Захатланова.

„В сутрешните часове кафява мечка нападна горски работник по време на изпълнение на служебните му задължения в гора в кадастралната зона на Сестрч“, заяви Ярмила Хлавачова, говорителка на Татранския национален парк, в съобщение от Екипа за интервенции при кафяви мечки.

По първоначални данни животното е тежало около 100 килограма.

Инцидентът е документиран от интервенционния екип, а районът около мястото на нападението се наблюдава с помощта на охранителна и термокамера. „Въпросният екземпляр не беше засечен, но наблюдението ще продължи“, съобщиха от екипа.

Пострадалият твърди, че това не е първата му среща с мечка. По думите му животното го е нападало два пъти и преди, а инцидентът в четвъртък е бил третото подобно нападение, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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