Мечка е убила млад мъж на Витоша

Пиксабей

Мечка е нападнала и убила мъж на Витоша. Инцидентът е станал на бетонов път над хижа "Офелиите".

Свидетели на случилото се разказват, че след като бил нападнат от животното, мъжът се е опитал да се защити с пръчка. Става въпрос за млад човек с добра планинска екипировка, предаде Булевард България.

За инцидента е подаден сигнал до 112 като на място са пристигнали линейка и полицейски екип на 6-то РПУ.

