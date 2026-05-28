Мечка нападна българин в Румъния. Инцидентът с туриста е станал край язовир "Видрару", след като хора от автомобила, в който пътувал, хвърляли храна на дивото животно, пише "Нова телевизия. Инцидентът е заснет на видео и кадрите вече обикалят румънските телевизии и световните агенции.

На записите, направени както от свидетел в автомобил зад българите, така и от самите туристи, се вижда как групата се забавлява, докато подава храна на мечка с малко мече край пътя. В един момент обаче животното внезапно се втурва към прозореца на колата и напада 46-годишния мъж.

Пострадалият е Георги Бижев от Горна Оряховица, председател на Спортно-техническата комисия към Зоналния съвет на БФС във Велико Търново.

При атаката мечката ухапала мъжа по лявата ръка. По първоначална информация той е успял да предпази лицето си с ръка от ноктите на хищника. Вследствие на нападението ръката му е била тежко разкъсана. Наложила се е спешна операция, а към момента крайникът е гипсиран. Предстои лекарите да установят какви са трайните поражения.

