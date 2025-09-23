Мечки нападнаха габровски села и нанесоха щети за хиляди левове

Пиксабей

Екологичната инспекция във Велико Търново е констатирала щети за близо 5500 лева, които са нанесени от мечки. Унищожени са основно пчелини в габровски села.

Само през август екоинспекцията във Велико Търново е констатирала три щети от защитения хищник по подадени сигнали от стопани в габровските села Райновци, Кръвеник и Млечево. От проведените проверки на място остава ясно, че компенсации ще получат само двама от потърпевшите собственици, тъй като третият няма необходимите документи за регистрация в Агенцията по безопасност на храните.

За миналата година екологичната инспекция, която обслужва областите Велико Търново и Габрово, е изплатила 7 обезщетения общо за 4187 лв.

Далеч по-сериозна е била общата сума през 2023 г. Тогава от екоинспекцията са завели 20 щети от мечка за 15 400 лв., предаде БНР.

Видът е защитен, законът предвижда отстрел на проблемни животни, които нанасят регулярно щети или поведението им е заплаха за хората. Разрешителни за отстрел се издават от Министерство на земеделието и храните.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!