Мечокът Карлос седна на горещия стол в „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Плюшеният мечок Карлос седна на горещия стол в „Сделка или не“. Той мълчеше, но неговата собственичка Мария Димитрова се бори за голямата сума от 100 000 лева.

Мария е от Пловдив. Учителка е. Зодия скорпион.

Пред водещият Ненчо Балабанов тя обясни, че целта й е да спечели повечко пари, за да отиде със своя голяма приятелка на Бали.

Мери излезе с кутия №14. Още първата оферта, която получи от банкера, бе за смяна на кутията и тя се възползва. Размени своята за №19, тъй като това е рождената дата на същата тази нейна добра приятелка.

Отваряйки кутията, с която първоначално излезе в шоуто, тя разбра, че първоначалния ѝ късмет е бил 1500 лева.

Отхвърли оферти от 3000 лв. и 5000 лв. Искам да науча моите ученици да са смели, обясни тя защо не се съгласи на иначе хубавата сума от 5 бона.

При три неотворени кутии, в които се крият 50 стотинки, 100 лева и 50 000 лева, банкерът я изкуши със смяна на кутията.

Тя отказа и със следващата отворена кутия премахна от играта си най-малката сума – 50 стотинки.

Така при 100 лв. срещу 50 бона, банкерът ѝ предложи 15 000 лева.

Тя се съгласи, защото това е разумно, но в края на играта видя, че е можела да спечели 50 000 лева.

