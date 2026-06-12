снимка: Фейсбук, Благомир Коцев

Мечтата на Ани от Варна се сбъдна! От днес тя има нов дом – общинско жилище от резервния фонд на Община Варна! За радостната вест съобщи кметът на града Благомир Коцев във фейсбук профила си.



"Подписах документа, с който отдаваме жилището на Ани и семейството й току-що. Благодаря на екипа в Общината, които направиха това възможно в най-кратки срокове!

Децата са най-голямото богатство на България, а когато те са на ръба на оцеляването, не бива да губим никакво време и да спестяваме никакъв ресурс за тяхното здраве и живот.", пише Коцев.



"Ани, надяваме се да бъдеш щастлива в новия си дом. Ще продължим да помагаме. Ти само отстоявай живота!", допълва варненският кмет.

Припомняме, че преди седмица Нова телевизия излъчи историята на Ани, нейната майка и баба, които в продължение на 7 години кандидатстват за социално жилище, но срещат отказ. Така семейството е принудено да живее в стара къща, за която плаща наем от 100 евро месечно. Къщата е без баня и с външна тоалетна. Има влага, мухъл и течове. Поради тази причина детето, което е с тежко вродено сърдечно заболяване, развива и остри респираторни инфекции, превърнали се в хронични. Заради тях многократно е постъпвало в болница.

След излъчването на репортажа за тежкия живот на Ани от Община Варна сформираха комисия, която още следващата седмица се зае да разгледа случая на детето. Ден по-късно беше събрана и сума по сметката на фондация “Открито сърце” в размер на 10 хиляди евро.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!