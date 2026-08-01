Медиапул: Сменят шефа на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов

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Владимир Малинов е отстранен като изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“. Той ще бъде заменен от Кирил Равначки, който бе начело на държавния газов оператор, докато Малинов беше министър, и който в момента е член на управителния съвет на дружеството, съобщава Mediapool, като се позовава на два независими един от друг източника.

От борда е махната и Дарина Колева. Двамата нови са Росен Петков, за когото се твърди, че е близък до директора на "Българския енергиен холдинг" (БЕХ) Андрей Живков, и Лъчезар Георгиев, преподавател в Минно-геоложкия университет с експертиза в сондирането.

Решението е взето от надзорния съвет на компанията, който беше сменен от собственика на оператора – БЕХ, преди две седмици. Отстраняването на Малинов и Колева е гласувано на заседание миналия понеделник и решението е внесено за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране, която обаче го е върнала за допълване на документацията. Чак след като се произнесе и регулаторът, в Търговския регистър ще бъдат внесени документите за вписване, съобщава още Mediapool.

Редактор "Екип на Петел",

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