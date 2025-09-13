Медии: Зинедин Зидан ще е новият треньор на Франция
Снимка Hadi Abyar, уикипедия
Френската футболна федерация постигна принципно споразумение със Зинедин Зидан за назначаването му за старши треньор на националния отбор, съобщава El Nacional.
Както беше посочено по-рано, 53-годишният специалист ще замени Дидие Дешан при „петлите“ след Световното първенство през 2026 година. Отбелязва се, че по време на паузата в треньорската си кариера Зидан е отхвърлил редица оферти от различни клубове, тъй като е бил решен да работи само във френския национален отбор.
Последното и единствено място на работа в треньорската кариера на Зидан е Реал Мадрид, който той ръководи от 2016 до 2018 г. и от 2019 до 2021 г., припомня Фокус. За това време той спечели три пъти Шампионската лига, два пъти испанското първенство, Суперкупата на Испания, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!