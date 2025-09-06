Медии в Турция: Цената на златото достигна нов рекорд

снимка: Пиксабей

Цените на златото отново счупиха рекорди, подхранвани от очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв и слабите данни за заплатите извън селското стопанство. Грам злато надмина 4783 турски лири, достигайки исторически връх, пише Нaberler.com.



Златото, сигурно убежище за инвеститорите, продължава да чупи рекорд след рекорд. Нарастващите очаквания за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ (Фед) продължават да тласкат цените на златото нагоре, докато слабите данни за заплатите извън селското стопанство доведоха до рязко покачване на цените на златото. Цената на грам златото достигна нов рекорден връх сутринта на 6 септември.



Златото за грам отвори деня на цена от 4 698 лири. То счупи рекорди, достигайки дъно от 4 692 лири и максимум от 4 775 лири. В момента грам злато се продава за 4 756 лири. Унция злато се търгува на цена от 3 584 лири, допълва Фокус.



Докато грамът злато достигна исторически максимум от 4783 лири при вчерашните следобедни транзакции, унцията злато се приближи до границата от 3600 долара във вечерните часове.



Въпреки че имаше ограничен спад към края на пазарите, цените на златото запазиха историческите си нива.

