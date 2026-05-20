Медици от родилен дом в Пловдив излязоха на протест

Целият екип на единствения останал общински родилен дом в Пловдив излязоха на протест. Причината – намерението на местната власт да закрие здравното заведение и да го превърне в общински хоспис.

В родилен дом на "Весела" работят повече от 20 души. Стоянка Минчева е старша акушерка. В ефира на "Здравей, България" тя сподели, че според главния лекар дейността ще бъде преустановена и пребазирана като гинекологично отделение в другата база. "Притесняваме се, че ще останем без работа. Основната ни дейност е акушерството, което означава, че след месец-два, когато генерираме много малко приходи, отново ще останем без работа", сподели тя.

"Те ни предлагат да отидем в детско отделение, а ние, акушерките, по закон нямаме право да работим там, а само в АГ отделение. Отговорът на главния лекар вчера беше, че с командировъчен лист всичко се случва", допълни Минчева.

Д-р Мария Калинова каза, че заплатите им са ниски. "Нашето здравно заведение обслужва предимно представители на етническите малцинства. Тези хора вървят пеша покрай реката, за да стигат дотук. Това са крайно бедни хора, предимно такива, които не знаят български език", допълни тя. И каза, че годишно в болницата се раждат над 300 деца. Налагало се и да връщат родилки, тъй като имало заповед да не бъдат приемани.

"На ден минават поне около 20 жени. Ние не приемаме само раждания, а и патологии и други заболявания. Работим за смешни пари – около 1000 евро за лекарите, а останалите работят за 500–600 евро", обясни д-р Калинкова.

Д-р Мария Василева потвърди, че пациенти са връщани - "ние ги приемаме, те ги изтриват от програмата". "Ръководството на болницата проведе абсолютно целенасочено унищожаване на общинското здравеопазване.Това е единственият общински родилен дом. Хората тук го чувстват като собствен дом и кауза", обясни още лекарят. "Не протестираме за заплати. Явно сградата е много "апетитна", каза още тя.

Друг протестиращ заяви, че е получила предложение да отиде в другата база, какво са получили и много от нейните колеги. Но всички настояват настоящият родилен дом да продължи работата си.

От общината, която е принципал на здравното заведение, излязоха с позиция, която гласи: "Заради занижения финансов поток и липсата на пациенти, които постъпват там за раждания и други медицински интервенции, дейността е изключително ограничена. На месец родилките са не повече от 15. Предвижда се пребазиране на гинекологичното отделение в сградата на МБАЛ „Св. Мина“, която се намира на улица „Иван Вазов“. Пребазирането ще стане на петия етаж в сградата, а сградата на улица „Весела“ ще бъде затворена. Предприели сме стъпки за изграждането на общински хоспис там.

Нито един от работещите няма да остане без работа. На всеки е предложено място в сградата на „Св. Мина“ на улица „Иван Вазов“. Част от персонала има предложение да остане в детското отделение, а друга част са помолени да излязат в платен годишен отпуск, тъй като имат натрупани отпуски от минали години. Всичко ще стане абсолютно плавно. Няма да има затваряне".

А лекарите вече готвят протест пред Общинския съвет. "Ние ще протестираме до последно", беше категорична Минчева.

