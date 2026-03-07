Медици от столичната педиатрия подадоха колективна оставка

Булфото

Лекарите, медицинските сестри и санитарите от Клиниката по пневмология в столичната педиатрична болница "Проф. Иван Митев" са подали колективна оставка в четвъртък, стана ясно от публикация във Фейсбук на началника на клиниката д-р Наталия Габровска.

Сред мотивите на медиците са липса на възможност за развитие на младите хора, финансови наказания и дефицит на съпричастност, предаде БНР.

От здравното министерство обясниха за общественото радио, че ръководството на детската болница е предприело действия за осигуряване на детски пулмолози, така че да няма прекъсване в работата на клиниката.

Трима лекари с две специалности, четирима специализанти, седем медицински сестри и трима санитари са напуснали Клиниката по пневмология, целокупно и осъзнато, пише д-р Наталия Габровска. Екипът е по-сплотен от всякога, въпреки неспирните опити за неговото разкъсване, а сега се предлага на пазара на труда, допълва тя.

От здравното министерството обясниха, че са се срещнали с медиците и са предложили решение, което да позволи оттегляне на заявленията за напускане, но предложението е било отхвърлено. Въпреки че е принципал на държавната болница, министерството не може да назначи лекари, като това следва да направи ръководството на лечебното заведение. От ведомството се ангажираха да гарантират непрекъснатост на специализацията на младите лекари от напусналия екип.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!