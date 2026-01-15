Медици във Варна протестират за неизплатени заплати в пълен размер
Лекари, медицински сестри и служители в Многопрофилната болница “Св. Анна” във Варна протестираха, защото не са получили заплатите си в пълен размер. Причината – неразплатена надлимитна дейност към здравното заведение от страна на Здравната каса за миналата година, съобщи бТВ.
Лекарите заявиха, че в отделенията липсват и консумативи. Болницата осигурява спешната медицинска помощ за града и трябва да разполага денонощно с лекари от всяка специалност. А ниското заплащане води до отлив на специалисти, заявиха протестиращите.
