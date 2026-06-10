Медицинска сестра с разказ за първите минути след катастрофата на "Челопешко шосе"

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Прегледахме шофьора на автобуса от катастрофата - той имаше порезни рани по двете ръце, получени при счупването на прозореца за излизане от превозното средство. Това каза за БТА медицинската сестра Ива Кацарова от екип на "Спешна помощ" в София пред Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в столицата.

Кацарова е била част от екипите от линейки, отзовали се на сигнала за катастрофата на ул. "Челопешко шосе", при която загинаха четирима души, а петима души са със средни телесни повреди.

Когато първо видяхме обърнатия автобус с колата, която е върху него, разбрахме, че нещата са сериозни. Следващото, което видяхме, беше един загинал, изхвърлен от тежкия удар в храстите - явно е загинал моментално, посочи Кацарова и добави, че в тревата на мястото на инцидента е лежал и мъж със силни болки в таза и прешлените.

Медицинската сестра обясни, че са прегледали също хора с нервни кризи и високо кръвно. Другите тежко пострадали бяха вече извозени от колегите, които бяха отишли преди нас, допълни Кацарова. Тя поясни, че линейката е останала на мястото на инцидента някъде около час и половина, за да види екипът дали има още пострадали, какъвто е регламентът в такива случаи.

От Министерството на здравеопазването съобщиха на фейсбук страницата си, че общо десет линейки са се отзовали на мястото на катастрофата на ул. "Челопешко шосе". От пострадалите са хоспитализирани осем души, като трима от тях са приети в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Св. Анна", един пациент е настанен в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) "Н. И. Пирогов", двама – във Военномедицинска академия (ВМА) и двама пациенти в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Царица Йоанна - ИСУЛ".

Вчера съдът постанови мярка за неотклонение "задържане под стража" на Траян Ф., шофьор на лек автомобил и един от обвиняемите за катастрофата. Мярка за неотклонение на другия обвиняем шофьор на лек автомобил Васил Филипов не беше разгледана заради здравословното му състояние. Той е настанен в клиника по неврохирургия и се подготвя за операция поради множество травматични увреждания на гръбначния стълб.

По-рано днес президентът Илияна Йотова удостои с Почетния знак на президента четиримата огнеборци, взели участие в спасителните действия след тежката катастрофа, а на 8 юни министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев награди пожарникарите с колективна парична награда от 1230 евро.

Редактор "Екип на Петел",

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