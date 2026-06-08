Медицински хеликоптер транспортира жена, пострадала при катастрофа, от Видин към София
Булфото
Хеликоптер за спешна медицинска помощ по въздуха транспортира пациентка от Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Петка“ във Видин към столично лечебно заведение. Това каза д-р Вилхелм Елисеев, началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) в болницата, цитиран от БТА.
Пациентката е на 42 години, приета във видинската болница преди около две седмици след пътнотранспортно произшествие край град Димово, допълни той.
Поради необходимостта от продължаващо лечение е взето решение за спешното ѝ транспортиране с медицински хеликоптер до гръдна хирургия в болница в София, каза в заключение д-р Елисеев.
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