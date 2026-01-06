"Медицински надзор" получава директен достъп до пациентски досиета

снимка: ИАМН

Изпълнителна агенция “Медицински надзор” (ИАМН) внедрява нов модул за осъществяване на контролната си дейност, изграден като част от надграждането на Националната здравно-информационна система (НЗИС). Чрез него инспекторите на ИАМН ще имат мигновен достъп до досиета на пациенти, подали жалба и за които се извършват проверки в лечебни заведения. С цел недопускане на неправомерен достъп, Агенцията възложи софтуера да се надгради така, че всяко действие, което се извършва от длъжностно лице, ще бъде регистрирано и ще оставя следа, съобщиха от ИАМН.

Агенцията въвежда още редица дигитални онлайн модули, чрез които ще се осигури по-бърза, по-ефикасна и прозрачна работа на агенцията:

Електронен процес от край до край: Подготовката и възлагането на проверки, издаването на заповеди с електронен подпис, регистрирането на действията и воденето на преписката вече се извършват изцяло дигитално, без хартиени документи.

Интеграция с НЗИС: Контролната дейност използва защитени механизми за достъп до пациентски досиета единствено за целите на конкретната проверка, при спазване на изискванията за законен интерес и защитата на личните данни.

Електронен обмен с лечебните заведения: От началото на 2026 г. лечебните заведения вече ще предоставят всички данни и отговори по проверките в електронен вид през НЗИС.

Проследимост и прозрачност: Системата поддържа пълна хронология на действията по всяка проверка и електронни регистри за статуси, срокове и документи.

Очаквани ползи:

По-бърза обработка на жалби и извършване на проверки чрез премахване на хартиения документооборот.

По-ефективна работа на инспекторите благодарение на централизирани електронни досиета и автоматизирани справки.

Повишена прозрачност за гражданите и институциите чрез ясна история на действията и електронно проследяване на статуса.

Подобряване на условията за пациентите, тъй като проверките ще се извършват по-бързо и с по-високо качество, което ще позволи и изготвянето на анализи на база на наличните медицински данни и допусканите нарушения.

ИА „Медицински надзор“ контролира лечебните заведения и правата на пациентите, като целта е дигитализацията да намали бюрокрацията и да подобри качеството на здравните проверки.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!