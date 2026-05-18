Медицинският хеликоптер транспортира 14-годишна родилка от Велико Търново към София

14-годишна родилка беше откарана с медицински хеликоптер по обед от търновската болница към столична клиника, съобщава местната медия "Борба".

Въздушната линейка кацнала на вертолетната площадка в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" във Велико Търново около 11:20 ч. днес, за да извърши трансфер на пациентката към клиника с по-високо ниво на компетентност.

Младата пациентка е родила в търновската болница, но впоследствие състоянието ѝ се е влошило и е преведена в отделението по реанимация.

Заради риск за живота лекарите са предприели организация за спешен въздушен транспорт.

Медицинският хеликоптер отлетял от областната болница в 12:45 ч., пише novini.bg.

