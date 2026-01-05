Медицинският университет във Варна ще се сдобие с нов научноизследователски център

Снимки: Булфото

До три месеца ще приключи изграждането на новия голям научноизследователски център на Медицинския университет във Варна, каза днес ректорът на висшето училище проф. Димитър Райков, цитиран от БТА. Той бе сред гостите на официалното откриване на обновената Първа хирургична клиника в университетската болница „Св. Марина“ в града.

Новият център ще разполага с лаборатории, модерно оборудване, лекционни зали, каза още Райков. Той изтъкна, че университетът инвестира в обучението на младите хора – студенти, специализанти, докторанти. Първата смарт зала за обучение е оборудвана в обновената хирургична клиника. Предстои създаването на още 4 такива зали.

Ще бъдат осигурени оборудване и съвременна апаратура, както и симулатори, които дават възможност за обучение с хирургични, ендоскопски, артроскопски техники. Основната цел на инвестициите е обучението да бъде максимално близо до реална среда, посочи Райков.

Оборудваната зала в Първа хирургия е уникална и дава възможности не само за интерактивно обучение, а и за телемедицина, допълни началникът й проф. Красимир Иванов. По думите му техниката дава възможност да се наблюдава реалната работа в операционните, осигурява достъп и до целия информационен ресурс на болницата, като може да се видят историята на заболяването и направените изследвания на всеки пациент, когато се обсъжда конкретен случай.

Директорът на болницата проф. Силва Андонова уточни, че инвестицията в ремонта на клиниката и обзавеждането й е близо 500 000 евро.

Обновената база бе осветена от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, който благопожела на медицинските служители крепко, безбедно и непоклатимо здраве и добър успех във всички дела. Лекарското общество е уникално, то е надежда в човешкото битие, посочи владиката. Той припомни, че всяка нова година от човешкия живот и от летоброенето е свързана с непоклатима надежда, независимо от сложностите, трудностите и изпитанията, пред които сме поставени.

Митрополитът каза, че Светата църква е преценила 2026 година да е под знака на преподобния отец Йоан Рилски Чудотворец, тъй като се изпълват 1080 години от неговото успение. Той е всебългарски закрилник, покровител на лечителите, и молим него в навечерието на Богоявление да се застъпва за нас, каза владиката и допълни, че лекарите дават пример как трябва първо да гледаш себе си, а не да съдиш ближния. По думите му благодарение на това те имат успех в лекуването и в действията си на хора, свързани с клетва.

