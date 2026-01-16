Медиците от Транспортна болница във Варна подкрепиха протеста на колегите си от "Света Анна"

Булфото

Екипът на „МБАЛ Варна“ ЕООД (Транспортна болница Варна) изрази официална подкрепа към протестните действия на лекари, медицински сестри, санитари и администрация от МБАЛ „Света Анна“, които вчера демонстрираха заради неизплатени възнаграждения.

"Порочната система за налагане на лимити на работещи здравни структури и отказ на НЗОК да разплаща извършена реална медицинска дейност и грижа за нуждаещи се от лекарска помощ граждани, създава усещане за умишленото им финансово дестабилизиране.

„МБАЛ Варна“ пряко потърпевша от тази политика", посочват от лечебното заведение, пише "Морето".

Болницата има договор с РЗОК от февруари 2025 г., който определя месечни лимити за дейности на стойност 30 000 лв., несъизмерими с реалните обеми на работа и потребностите на пациентите в региона. Лимитът се изчерпва още на трето число от месеца, оставяйки неизплатена надлимитната дейност за месеци наред, като към момента неплатената сума за периода юли–декември 2025 г. надвишава 800 000 лв.

Ръководството на „МБАЛ Варна“ подчертава, че болницата няма други публични средства и разчита на платени услуги, които покриват само основните разходи като осигуровки и заплати. Финансовото състояние е изключително деликатно – само за осигуровки лечебното заведение дължи ежемесечно 60 000 лв., към което се добавят фонд „Работна заплата“ и плащания към доставчици.

Болницата настоява за съдействие от институциите и определяне на нов месечен лимит, базиран на дейността през 2025 г., като подчертава, че при адекватен лимит няма да има просрочени задължения и лечебното заведение би могло да се превърне в пример за финансова стабилност и устойчиво развитие.

