Медведев: Русия обмисля ядрени опити

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев написа в своя Telegram канал, страната е била принудена да започне да оценява възможността за подготовка на ядрени опити поради действията на САЩ, предават руските медии.

Той напомни, че Тръмп е "президент на Съединените щати и последствията от думите му са неизбежни".

"Русия ще бъде принудена да оцени осъществимостта на провеждането на собствени пълномащабни ядрени опити", заяви Медведев.

По-рано американският лидер обяви, че е инструктирал Пентагона незабавно да възобнови изпитанията на ядрени оръжия, позовавайки се на факта, че някои други страни вече го правят.

Американският лидер не уточни за какви тестове говори, нито дали има предвид детонацията на ядрени бойни глави, пише "Труд".

Президентът на Русия Владимир Путин нареди на висшите си служители да изготвят предложения за евентуални ядрени изпитания, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви миналата седмица, че САЩ ще възобновят подобни изпитания.

