Медведев: Действията на Тръмп във Венецуела са незаконни, но последователни

Кадър Youtube

Действията на американския президент Доналд Тръмп във Венецуела са незаконни, но последователни, защото той защитава интересите на САЩ. Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от "Ройтерс".

"Трябва да се признае, че въпреки очевидната незаконност на поведението на Тръмп, никой не може да отрече, че определено има последователност в тях. Той и неговият екип защитават националните интереси на страната си доста решително", добави Медведев.

Бившият президент и министър-председател на Русия смята, че САЩ гледат на Латинска Америка като на "задния си двор" и че очевидно Тръмп иска контрола върху петролните залежи на Венецуела.

"Основният мотив на Чичо Сам винаги е бил прост: ресурсите на другите", отбеляза Медведев, използвайки широко известния псевдоним на САЩ. "Тръмп не го и крие. Какво можем да кажем - това е lex fortissimum (на латински език - бел. ред), или правото на най-силния", акцентира висшият руски политик, цитиран от БТА.

Той обърна внимание, че ако подобни действия са били предприети срещу по-силна от Венецуела държава, то биха били изтълкувани като обявяване на война.

Същевременно Медведев разкритикува позицията на Европа за "нелегитимноста" на задържания от САЩ венецуелски президент Николас Мадуро.

"Тезата за "нелегитимността" на президента Мадуро не издържа. Защо ли по-рано европейците не са повдигали този въпрос", каза за ТАСС Медведев, според когото отстраняването на Володимир Зеленски от поста президент на Украйна е "въпрос на близко бъдеще".

Не веднъж Москва е казвала, че Зеленски е незаконен лидер на Украйна, защото неговият мандат е изтекъл, но избори в страната след това не са били произведени. Но Зеленски е на поста си, тъй като заради войната на Русия в Украйна в страната беше обявено военно положение. Според украинската конституция при военно положение не могат да бъдат произвеждани избори в Украйна, припомня ДПА.

Медведев освен това заяви, че би могъл да си представи операция за похищение на други лидери по света, сходна на американските действия във Венецуела, предаде ДПА. Говорейки за други лидери, Медведев спомена германския канцлер Фридрих Мерц.

"Похищението на неонациста Мерц би могло да бъде отличен обрат в този низ от събития. Дори има основание за дело срещу него в Германия, така, че няма да бъде никаква загуба, особено откакто гражданите страдат ненужно“, каза още Медведев, предаде бТВ.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!