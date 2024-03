Медведев: Изгонете от Русия посланиците на всички държави от ЕС, това са малоумници

Булфото

Посланиците на страните от Европейския съюз трябва да бъдат изгонени от Русия, а нивото на дипломатическите отношения с тези страни да бъде понижено.



Това написа в X (Twitter) Дмитрий Медведев, зам.-председател на Съвет за сигурност в Русия, предаде БТА и Морето.нет



"Посланиците на страните от ЕС в Русия отказаха среща с руския министър на външните работи. Уж по съвет от Брюксел. Това противоречи на самата идея за съществуване на дипломатически мисии и назначение на посланици.



Реално всички тези посланици трябва да бъдат изгонени от Русия, а нивото на дипломатическите отношения да бъде понижено.



Това не са посланици, а политически малоумници, които не разбират истинските си задачи."

Ambassadors of the EU states to Russia declined a meeting with the Russian minister of foreign affairs. Allegedly, following some advice from Brussels. This goes totally against the very idea of existence of diplomatic missions and assignments of ambassadors.



In reality, all…