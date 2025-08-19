Кадър Ютуб

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев коментира в социалната мрежа X резултатите от преговорите по Украйна в Белия дом.

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп прие украинския президент Володимир Зеленски и лидерите на страните от ЕС. Медведев заяви, че „коалицията на желаещите война с Русия не успя да надхитри POTUS (Тръмп) на негово поле“.

Той добави, че „Европа благодари и се прекланя, въпросът е какво ще каже у дома за гаранции и територии киевският шут, отново облечен в зелена военна униформа“.

