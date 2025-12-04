Медведев: НАТО трябва да бъде унищожена
Булфото
Заместник-председателят на Руския съвет за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев написа в социалната платформа X, че НАТО е враг на Русия и дори намекна, че Алиансът трябва да бъде унищожен.
"НАТО радостно възкликна за ликвидирането на Съвета Русия-НАТО. Трябва да призная, че споделям тяхното вълнение", написа Медведев, предаде "Новини".
"За какъв "съвет" става дума? Има само един начин да се справяме с враговете", продължи бившият президент и се обърна към завета на съветския писател Максим Горки.
"Ако врагът не се предаде, той се унищожава", пропагандира през 20-те години на миналия ХХ век Горки.
През последните месеци Медведев стана известен с пламенната си реторика срещу западните страни на фона на продължаващия конфликт в Украйна.
Той също така предупреди, че Русия може да прибегне до използване на тактически ядрени оръжия, в случай че украинските власти използват "мръсна бомба".
Във вторник руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е готова да се бие "веднага", в случай че европейските страни започнат война.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!