Медведев: Не си играйте с Русия

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев поздрави представителите на Руския свят с настъпващото Рождество Христова (7 януари). В профила си в X той публикува черно-бяла картичка с изображение на зимен пейзаж с Храма на "Христос Спасител" и надпис на английски език "Не си играйте с Русия". Политикът придружава картичката с надпис: "Весела Коледа, Руски свят!“, допълва Фокус.



По този начин коледното послание на заместник-председателя на Съвета за сигурност към православните християни се превърна в "отговор“ на появилата се по-рано в рускоезичния акаунт на Държавния департамент на САЩ картинка с призив "да не се играят игри“ с американския лидер Доналд Тръмп. Медведев възпроизведе стилистиката на илюстрациите към публикациите в акаунтите на Държавния департамент в социалните мрежи.

